La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México confirmó un fallo que promete cambiar por completo las dinámicas familiares. Durante años, la tradición familiar de colocar primero el apellido paterno fue dominante, incluso en pleno contexto de lucha por la igualdad de género. Recientemente, la SCJN de México dio un paso histórico en esta materia. La medida permite que esta decisión sea tomada por ambos padres, e incluso por los mismos menores en situaciones particulares. El fallo fue respaldado por nueve ministros mexicanos, que usaron tres criterios como eje. En primer lugar, garantizar la igualdad de género, ya que la justicia considera que la tradición legal de que el apellido del padre vaya primero vulnera la supuesta igualdad entre ambos géneros. A esto se suma el derecho a la identidad y autonomía familiar, ya que los jueces argumentan que el nombre y el apellido son una parte esencial de la identidad tanto personal como familiar. Adicionalmente, ante el auge de la diversidad familiar el Estado no puede imponer un modelo único de filiación nominal, ya que no refleja la realidad de todas las familias. A partir de este fallo, el padre y la madre tendrán más libertad para decidir qué apellido va primero, o incluso usar apellidos compuestos o combinaciones que antes estaban prohibidas por normas más rígidas. Adicionalmente, el fallo abre un espacio para que en casos particulares, la opinión de los hijos también sea tomado en cuenta en caso de que la realidad social que les toca experimentar no coincide con el nombre y apellido que les fue asignado.