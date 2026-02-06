El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de una página web que ofrece descuentos en medicamentos utilizando cupones en las farmacias o en las tiendas online de los fabricantes. En el sitio se pueden encontrar cerca de 40 productos, cuyos precios ya habían sido anunciados el año anterior. Se espera que los pacientes que no tengan cobertura o que cuenten con una muy limitada, sean los más beneficiados por la iniciativa. El sitio actúa como intermediario entre los pacientes y los laboratorios o farmacias asociadas. Cuando se ingresa a la plataforma, el usuario puede buscar un medicamento específico y ver distintas opciones de precio con descuento. TrumpRx redirige a la web del laboratorio o habilita cupones que pueden utilizarse en farmacias participantes. El sistema está pensado principalmente para compras en efectivo, es decir, fuera de coberturas como Medicare o Medicaid. La iniciativa se apoya en acuerdos con grandes farmacéuticas bajo la lógica de precios internacionales de referencia. Según la administración estadounidense, esto permite acercar los valores a los que se pagan en otros países desarrollados. Aun así, TrumpRx no reemplaza a un seguro de salud y sus beneficios pueden variar según el medicamento y la situación particular de cada paciente. La plataforma incluye principalmente medicamentos recetados de alto costo, muchos de ellos de uso frecuente en tratamientos crónicos. La disponibilidad y el nivel de descuento pueden cambiar según los acuerdos vigentes con los laboratorios, por lo que la plataforma se presenta como una herramienta dinámica más que como un esquema fijo de precios.