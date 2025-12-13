El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California proporciona en su sitio web oficial información sobre la frecuencia con la que las personas mayores de 70 años deben renovar sus licencias de conducir.

Este documento es fundamental para la circulación legal y son las autoridades quienes emiten un aviso para notificar a todos los adultos mayores sobre el momento en que deben llevar a cabo el trámite correspondiente para su actualización.

¿Quiénes necesitan gestionar un nuevo trámite para continuar circulando?

Cada cinco años, este documento debe renovarse. Al acercarse la fecha, las autoridades envían un aviso a la dirección registrada por el conductor al menos 60 días antes de la expiración de la credencial.

Aquellos que reciban esta notificación deberán llevar a cabo la gestión a la mayor brevedad posible para evitar inconvenientes.

La solicitud de renovación puede iniciarse en línea. Una vez completado el trámite en línea, será necesario acudir a una oficina en persona para finalizar el proceso.

“ Si tiene 70 años o más y está renovando su licencia de conducir, es posible que no necesite realizar un examen. Revise su aviso de renovación para confirmarlo ”, indica el DMV.

Aspectos clave sobre las licencias de conducir

El DMV anunció recientemente a través de su sitio oficial que las licencias de conducir y tarjetas de identificación tendrán un diseño renovado. Este es el primer cambio realizado desde 2018, donde el modelo de las tarjetas se modificó con la incorporación del Real ID.

Entre las características incorporadas destacan elementos antifalsificación mejorados y una firma de seguridad digital que se añadirá a uno de los códigos de barras que figuran en el reverso de las credenciales.