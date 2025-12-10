El Departamento de Licencias del Estado de Washington detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los menores de 18 años para poder tramitar su licencia de conducir.

En estos casos, se establece un procedimiento diferencial de cuando se tramita a otras edades, con requisitos extra y documentos adicionales que deben presentarse de manera estricta.

Licencia de conducir para menores de 18 años: documentos y requisitos

Al momento de solicitar una licencia como menor de 18 años, el estado fija los siguientes requisitos obligatorios

Tener al menos 16 años de edad

Ser residente de Washington

Completar con éxito el programa de formación de conductores

Solicitar un permiso de aprendiz y completar junto a alguien que tenga licencia y un carnet de al menos 3 años un total de 40 horas de luz diurna, 10 horas nocturnas

También es necesario que los aplicantes no tengan infracciones de tráfico dentro de los seis meses antes de presentar y que no hayan sido condenados por consumir alcohol o drogas en posesión de su permiso de aprendizaje.

Cuando no se cumpla alguno de estos requisitos obligatorios o no se cuente con los documentos correspondientes a cada uno, la licencia de conducir no podrá ser tramitada.

Los menores de 18 años no pueden conducir con ningún tipo de dispositivo inalambrico. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Reglas que todos estos menores deben cumplir al obtener su licencia

De acuerdo con las autoridades, durante los primeros 6 meses estos conductores no pueden circular con pasajeros menores de 20 años, a no ser que sean familiares directos.

Durante los 6 meses restantes del año posterior a adquirir el documento, tampoco podrán viajar con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.

Se prohíbe además durante un año conducir sin un acompañante con licencia de 25 años o más entre la 1 am y las 5 am.

Finalmente, tienen prohibido el uso de todo tipo de dispositivo inalámbrico mientras conducen, incluso si cuentan con la función manos libres.