La ley HB 1226, un nuevo proyecto de ley de Illinois, busca modificar el código vehicular con el propósito de establecer requisitos adicionales para la renovación de las licencias de conducir.

Esta iniciativa se enfoca particularmente en los adultos mayores de 75 años, con el objetivo de facilitar el proceso de actualización de sus licencias, adaptando así las exigencias a sus necesidades específicas.

Nuevos requisitos para la renovación de licencias en Illinois

En base a los criterios de seguridad vial, las autoridades de Illinois impulsaron una nueva iniciativa para que los adultos mayores de 75 años realicen una prueba práctica de manejo en la renovación de las licencias, que varía en función de los distintos grupos de edad.

A continuación, se presentan las modificaciones de la ley en función de los distintos grupos de edad:

Adultos mayores de 70 años : Se eliminaría la obligación de realizar el examen práctico de manejo para la renovación. En su lugar, solo deberán aprobar un examen de vista y otro teórico.

: Se eliminaría la obligación de realizar el examen práctico de manejo para la renovación. En su lugar, solo deberán aprobar un examen de vista y otro teórico. Conductores de 75 a 78 años : Deberán continuar realizando la prueba práctica para la renovación de su licencia.

: Deberán continuar realizando la prueba práctica para la renovación de su licencia. Personas de 79 años o más : Deberán acudir presencialmente para renovar su licencia.

: Deberán acudir presencialmente para renovar su licencia. Mayores de 87 años : Estarán obligados a presentar el examen práctico de manejo para demostrar que conservan las habilidades necesarias y que su conducción no representa un riesgo para terceros.

: Estarán obligados a presentar el examen práctico de manejo para demostrar que conservan las habilidades necesarias y que su conducción no representa un riesgo para terceros. Titulares de licencias comerciales (CDL) mayores de 75 años: También deberán realizar el examen práctico en cada renovación, sin excepción.

Cuáles son las nuevas modificaciones en los exámenes teóricos de manejo

El proyecto de ley no solo introduce nuevas obligaciones en los exámenes prácticos de manejo, sino que también promueve la inclusión de preguntas actualizadas sobre las recientes normas de tránsito en los exámenes teóricos.

Este enfoque se centra especialmente en las normativas que afectan a ciclistas, con el propósito de alinear la legislación con las nuevas realidades urbanas y de movilidad.