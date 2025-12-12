El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los residentes del estado tendrán que cumplir para poder actualizar su licencia de conducir.

En esa línea, las autoridades delimitan plazos dentro de los que este documento será admitido para renovación y, en caso de no respetarlos, para poder circular será necesario solicitar una credencial completamente nueva.

Prohíben renovar la licencia de conducir a quienes no hicieron este trámite cuando debían

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, la renovación de la licencia de conducir puede realizarse únicamente durante el año previo a su vencimiento o hasta dos años después.

“Renovar tu licencia en cualquier momento dentro de este periodo no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se indica.

Por el contrario, cuando el documento expiró hace más de dos años, será necesario solicitar un original. Esto conlleva aprobar el examen de visión, la prueba escrita, completar un curso de manejo y pasar la prueba de conducción .

La licencia de conducir puede renovarse hasta después de dos años de haber expirado. Fuente: archivo.

Multas que se impondrán a quienes utilicen una licencia vencida

Se aplicarán multas a quienes circulen utilizando una licencia ya caducada y el monto dependerá del tiempo que se utilice fuera de regla

60 días o menos después de la fecha de vencimiento: la multa fluctuará entre los USD 25 y los USD 40 a lo que se sumarán recargos estatales y locales.

Más de 60 días después de su vencimiento: la sanción será de entre USD 75 y USD 300 a lo que también se adicionan recargos estatales y locales

Quienes deban tramitar una licencia desde cero, podrán conocer los detalles del trámite clicando aquí.