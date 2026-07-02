La devastación que dejó el terremoto en Venezuela reavivó las alertas sobre el alto riesgo de desastres naturales en América Latina.

La tragedia que golpeó a Venezuela, con miles de muertos, heridos y desaparecidos tras el devastador doble terremoto registrado la semana pasada, volvió a poner el foco en la vulnerabilidad de América Latina frente a los desastres naturales.

La región concentra algunos de los territorios con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, además de estar expuesta a inundaciones, huracanes y deslizamientos de tierra.

Si bien ningún país está completamente exento de estos fenómenos, existen naciones que, por su ubicación geográfica y sus condiciones climáticas, enfrentan un riesgo considerablemente mayor de sufrir catástrofes naturales.

¿Cuáles son los países de Latinoamérica con mayor riesgo de terremotos y desastres naturales?

La ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico convierte a varios países latinoamericanos en algunos de los más expuestos del mundo a los movimientos sísmicos.

Entre ellos se encuentran:

Chile , considerado uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta debido a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Perú , donde los terremotos de gran magnitud forman parte de la historia del país por su ubicación tectónica.

Ecuador , expuesto a frecuentes sismos y actividad volcánica.

Colombia , con importantes fallas geológicas y zonas de amenaza sísmica elevada.

Venezuela , especialmente en la región norte del país, donde confluyen importantes sistemas de fallas activas.

México, que si bien pertenece a América del Norte, también integra la región latinoamericana y registra algunos de los terremotos más destructivos del continente. Las costas del Pacífico concentran el mayor peligro.

Además del riesgo sísmico, varios de estos países enfrentan inundaciones, huracanes, deslizamientos de tierra, sequías y erupciones volcánicas, fenómenos que incrementan su nivel de exposición frente a emergencias naturales.

¿Por qué Venezuela figura entre los países con mayor actividad sísmica?

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto en La Guaira. Fuente: EFE Ronald Peña R

De acuerdo con especialistas, Venezuela se encuentra atravesada por importantes fallas geológicas, entre ellas las fallas de Boconó, San Sebastián y El Pilar, responsables de gran parte de la actividad sísmica registrada en el país.

Aunque los terremotos de gran magnitud no ocurren con la misma frecuencia que en Chile o Perú, los movimientos telúricos forman parte de la dinámica geológica del territorio venezolano y pueden sentirse con intensidad en distintas regiones.

Los expertos recuerdan que la prevención y el cumplimiento de normas de construcción antisísmica resultan fundamentales para reducir el impacto de estos eventos sobre la población.

Los desastres naturales más frecuentes en América Latina

Además de los terremotos, América Latina enfrenta cada año numerosos fenómenos extremos que afectan a millones de personas.

Entre los principales se encuentran:

Terremotos.

Erupciones volcánicas.

Huracanes y tormentas tropicales en Centroamérica y el Caribe.

Inundaciones provocadas por lluvias intensas.

Deslizamientos de tierra , especialmente en zonas montañosas.

Sequías prolongadas relacionadas con fenómenos climáticos como El Niño.

La combinación de estos eventos, junto con la concentración de población en áreas vulnerables y el crecimiento urbano, incrementa el riesgo de daños materiales y pérdidas humanas.

¿Qué regiones presentan el menor riesgo de catástrofes naturales?

Aunque ningún territorio está completamente libre de amenazas, algunos países presentan una exposición menor a terremotos y otros fenómenos extremos debido a su ubicación geológica.

En América del Sur, Uruguay suele ser señalado como uno de los países con menor actividad sísmica, mientras que en otras regiones del continente existen zonas alejadas de las principales placas tectónicas que registran una incidencia significativamente más baja de grandes terremotos.