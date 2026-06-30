Tras el terremoto, piden agilizar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela en la frontera (Reuters)

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Las consecuencias del terremoto que sacudió a Venezuela continúan generando preocupación dentro y fuera del país. A varios días del movimiento telúrico y de las réplicas que siguieron, miles de familias permanecen a la espera de noticias sobre personas desaparecidas, mientras avanzan las labores de rescate en las áreas con mayores daños.

En medio de la emergencia, el envío de ayuda humanitaria desde la frontera con Colombia se convirtió en uno de los principales puntos de debate. Aunque distintas organizaciones y ciudadanos reunieron alimentos, medicamentos y otros insumos para asistir a los damnificados, parte de esas donaciones aún no ha podido llegar a su destino.

Piden facilitar el paso de ayuda humanitaria hacia Venezuela

El exdiputado venezolano Juan Carlos Palencia solicitó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) , en Norte de Santander, adoptar medidas que permitan agilizar el ingreso de la ayuda humanitaria destinada a los afectados por el terremoto.

Según manifestó, en distintos centros de acopio ubicados en Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y otros municipios del departamento permanecen almacenadas toneladas de alimentos, medicamentos, ropa y otros elementos que esperan ser trasladados a las zonas de emergencia.

Palencia sostuvo que estos cargamentos corresponden exclusivamente a donaciones y pidió a las autoridades facilitar su paso por los puentes internacionales para acelerar la asistencia a los damnificados.

Las restricciones mantienen represadas toneladas de donaciones

Voluntarios y organizaciones que participan en la recolección de ayudas denunciaron dificultades para trasladar los insumos desde la frontera hacia el interior de Venezuela.

Tras el terremoto, piden agilizar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela en la frontera. (EFE) Fuente: EFE Ronald Peña R

De acuerdo con los reportes, las restricciones impuestas por el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez impidieron que parte de los cargamentos pudiera cruzar con rapidez.

Además, algunos sectores expresaron preocupación por la decisión de concentrar las donaciones en un centro de operaciones del Gobierno venezolano, al considerar que esta medida podría retrasar la distribución de los recursos entre las comunidades afectadas.

ONG coordinarán el traslado de alimentos y medicinas

Ante las dificultades registradas en la frontera, distintas fundaciones y organizaciones no gubernamentales comenzaron a coordinar el envío de la ayuda hacia Caracas y La Guaira, dos de las zonas más golpeadas por el terremoto.

Entre ellas se encuentra Rotary, organización que anunció que pondrá a disposición vehículos para transportar parte de las toneladas de alimentos , medicamentos y otros insumos que permanecen en los centros de acopio fronterizos.

Equipos de rescate y periodistas también denuncian dificultades

Las complicaciones no solo afectan el traslado de ayuda humanitaria.

Desde Cúcuta, organismos de socorro y periodistas de distintos países señalaron que aún no obtuvieron autorización para ingresar a Venezuela y colaborar con las tareas de rescate o realizar la cobertura de la emergencia.

Según indicaron, los trámites realizados ante el consulado venezolano retrasaron el desplazamiento de personal especializado hacia las zonas afectadas.

Venezuela actualizó el balance de víctimas

Las autoridades venezolanas informaron que el balance oficial del terremoto del 24 de junio asciende a 1.450 personas fallecidas y 3.150 heridas.

Además, el Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo movimiento sísmico de magnitud 5,1, con una profundidad superficial superior a 20 kilómetros, registrado en territorio venezolano, mientras continúan las réplicas derivadas de la emergencia.