En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3332.47. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -1.62%.

La cotización del peso colombiano registra una evolución a la baja, con variaciones de -3.43% en la última semana y -14.16% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que ha sido del 11.31%, es menor que la volatilidad anual del 13.21%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano en los últimos tres días muestra una tendencia positiva, con un incremento constante en su valor en relación a las monedas extranjeras. Este comportamiento sugiere que el mercado ha respondido favorablemente a factores económicos recientes.

Este aumento en el valor del Peso podría estar relacionado con una mejora en la confianza del inversor y un entorno económico más estable en el país. Sin embargo, es importante monitorear de cerca esta tendencia para evaluar su sustentabilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.