Este fin de semana festivo para Estados Unidos estará condicionado en gran parte del centro y este del país por un escenario climático severo. Según lo informan los últimos reportes meteorológicos, un sistema de tormentas se desplazará por el borde de un gran domo de calor y provocará varias horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Entre las principales preocupaciones se enlistan las inundaciones repentinas, los cortes de luz y la posibilidad de que aparezca granizo o tornados de manera aislada.

Alerta por tormentas intensas para hoy viernes 3 de julio

De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, para hoy se esperan tormentas severas en una gran franja del Medio Oeste, incluyendo

Wisconsin

Norte de Missouri

Norte de Illinois

Gran parte de Michigan

Norte de Indiana

Además, en el este del país también podrán registrarse tormentas fuertes desde

Tennessee

Maryland

Diversos sectores de Nueva Inglaterra

La alerta por clima severo persistirá 96 horas.

La alerta continúa vigente todo el fin de semana

Los especialistas anticipan que el riesgo de clima severo continuará durante todo el fin de semana del Día de la Independencia y se extenderá hacia principios de la próxima semana en el este y Medio Oeste.

Domingo y lunes de la semana próxima: se esperan más lluvias intensas

Además, se anticipa que, entre el domingo y el lunes próximo, algunas zonas del noreste podrían recibir precipitaciones abundantes durante varias horas. Se advierte por riesgo de inundaciones repentinas desde los Grandes Lagos hasta el Atlántico Medio.

Que esperar para estas 96 horas de diluvio

Las tormentas que tendrán lugar en las próximas horas podrán causar

Ráfagas de viento dañinas que rondan las 75 mph .

Lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones repentinas

Actividad eléctrica frecuente

Granizo, en algunos sectores

Tornados aislados