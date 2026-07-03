La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.62 este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.23%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la última semana registró una caída de -3.94%, mientras que en el último año la cotización avanzó 178.05%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia alcista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que es del 25.09%, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 20.20%.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento de 2 en relación con los días anteriores. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas en este período.

Este aumento constante podría estar asociado a factores económicos favorables o a una mayor confianza en la economía guatemalteca. El análisis de esta tendencia indica una posible estabilidad en el mercado cambiario si se mantiene este comportamiento en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.