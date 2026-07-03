En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7488. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.05%.

En la última semana, la libra esterlina cayó un 1.15%, mientras que en el último año subió un 1.31%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, que ha sido del 3.38%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días consecutivos ha experimentado un aumento. Este movimiento ascendente refleja un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual es un indicador favorable para los inversores.

En comparación con días pasados, la tendencia de la Libra esterlina sugiere una recuperación en la confianza del mercado y el apoyo a la economía británica. Sin embargo, es esencial monitorear las condiciones económicas y políticas que puedan afectar su estabilidad a futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.