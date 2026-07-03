El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.874 este viernes, 3 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.56% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Euro cayó ligeramente en la última semana (-0.46%) pero acumula un aumento en el último año (2.38%), señalando una corrección breve dentro de una tendencia anual positiva.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.56%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.80%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha tenido un incremento en su valor, mostrando una recuperación frente a otras divisas.

En los días anteriores, la tendencia también era favorable, aunque con fluctuaciones menores. La estabilidad en el crecimiento del Euro sugiere una confianza creciente en la economía de la zona euro.

Esta tendencia positiva podría estar impulsada por factores como el aumento de la actividad económica y las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.