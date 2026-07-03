La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.468 este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0%.

En la última semana, el Peso mexicano retrocedió -0.26% y en el último año acumuló una caída de -7.37%, señalando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 4.31%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.53%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado frente a otras divisas, lo que puede reflejar un mayor optimismo en la economía nacional.

En los últimos días, el aumento continuo en el valor del Peso sugiere una mayor confianza en los mercados y una favorable respuesta a las políticas económicas. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.