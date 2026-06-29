Un distrito escolar de Estados Unidos confirmó que las vacaciones de verano se extenderán hasta el 24 de agosto, día en que los alumnos regresarán a clases. Hasta esa fecha, ningún estudiante tendrá actividad presencial en las aulas.

La definición surge del calendario oficial de Chicago Public Schools (CPS) para el ciclo 2026-2027. El documento fija el lunes 24 de agosto como primer día de clases para los grados K-12 y establece el cierre del receso de verano .

¿Hasta cuándo se extienden las vacaciones y cuándo vuelven las clases?

Para las escuelas públicas de Chicago, Illinois, las vacaciones se extenderán hasta el lunes 24 de agosto de 2026, jornada en la que ningún alumno tendrá clases hasta ese reinicio. Esa primera jornada será de día completo para los estudiantes de los grados K-12.

Los alumnos de preescolar tienen una fecha distinta: comienzan el martes 25 de agosto de 2026 . El ciclo lectivo se prolongará hasta el viernes 11 de junio de 2027 para K-12 y hasta el jueves 10 de junio para preescolar.

Las vacaciones se extenderán hasta el lunes 24 de agosto de 2026. Magnific

¿A qué alumnos afecta y qué otras fechas confirmó Educación?

La medida alcanza a todos los estudiantes del distrito y a sus familias, que deben organizar el regreso a clases en torno al 24 de agosto. El calendario también ordena cuatrimestres, recesos y entregas de boletas que conviene tener presentes desde ahora.

Estas son las fechas centrales que confirmó el calendario oficial para el ciclo 2026-2027: