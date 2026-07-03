Al cierre de mercados de este viernes, 3 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso dominicano cotizó a USD 58.77. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.73%.

El Peso dominicano se ha depreciado: en la última semana cambió -0.86% y en el último año acumuló -4.59%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana es del 20.42%, lo que es notablemente mayor que la volatilidad anual del 11.32%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Al observar el dato de -1, se puede concluir que la moneda ha estado fortaleciendo su valor frente a otras divisas, lo que indica una mayor estabilidad económica.

Este comportamiento sugiere que, si la tendencia continúa, podríamos ver un entorno favorable para los negocios y las inversiones en el país. Un aumento sostenido en la cotización del Peso dominicano podría atraer más capital extranjero y mejorar la confianza en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 3 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.