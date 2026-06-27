El Gobierno suspende las licencias de conducir de todas las personas que no pasen la prueba de visión

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York exige el cumplimiento de determinados requisitos para poder renovar la licencia de conducir y poder seguir manejando de forma legal dentro del estado.

En Nueva York, la licencia de conducir debe renovarse cada 8 años, y la fecha en la que se vence suele coincidir con el cumpleaños del titular. El trámite puede realizarse hasta un año antes del vencimiento o dos años posteriores a la fecha de expiración.

En Nueva York, la licencia de conducir debe renovarse cada 8 años Imagen ilustrativa ChatGPT

El Gobierno suspende las licencias de conducir: ¿Qué requisitos se deben cumplir para renovarla?

Para renovar la licencia de conducir en el estado de Nueva York, el DMV solicita que se cumplan los siguientes requisitos:

Aprobar un examen de visión o presentar el formulario MV-619 completado por un profesional autorizado, o tener los resultados cargados en el Registro de Visión del DMV.

Tener la dirección actualizada en los registros del DMV.

Presentar el número de identificación del DMV (9 dígitos) y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social para los trámites en línea.

Abonar la tarifa correspondiente al tipo de licencia.

Renovar la licencia hasta un año antes de su vencimiento o hasta dos años después. Si expiró hace más de dos años, ya no puede renovarse y será necesario solicitar una nueva licencia

¿Quiénes deben renovar la licencia de conducir de forma presencial?

La mayoría puede realizar el trámite de forma online o por correo, pero el DMV de Nueva York exige que se acuda a una oficina en los siguientes casos:

REAL ID o una Enhanced Driver License (EDL) . Quienes desean cambiar una licencia estándar por unao una

Conductores que quieren actualizar la fotografía .

Personas que desean cambiar la clase de licencia .

Quienes nunca recibieron un número de Seguro Social .

Titulares de una Licencia de Conducir Comercial (CDL) .

Personas cuya licencia tiene una fecha de visitante temporal .

Conductores con un permiso de visitante temporal extendido, quienes deberán presentar la documentación actualizada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en Nueva York?

Las tarifas dependen del tipo de licencia y del lugar de residencia.

Los valores base son: