Atención licencias de conducir: ahora todos estos adultos mayores deberán realizar la renovación urgente para seguir circulando Fuente: Shutterstock

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California proporciona en su sitio web oficial información acerca de la periodicidad con la que los individuos mayores de 70 años deben renovar sus licencias de conducir.

Este documento es fundamental para la circulación legal y son las autoridades competentes quienes envían una notificación a todos los adultos mayores, indicándoles el momento en el cual deben llevar a cabo el trámite para su actualización.

Quienes requieren llevar a cabo un nuevo procedimiento para continuar su circulación

Cada cinco años, este documento debe renovarse; al llegar la ocasión, las autoridades envían un aviso comunicando esto a la dirección registrada por el conductor al menos 60 días antes de la caducidad de la credencial. Aquellos que reciban esta notificación deberán llevar a cabo la gestión a la mayor brevedad para evitar inconvenientes.

La solicitud de renovación puede iniciar en línea y, una vez completado el trámite en línea, será necesario presentarse en una oficina de forma presencial para poder culminar el proceso.

“Si tiene 70 años o más y está renovando su licencia de conducir, es posible que no necesite realizar un examen. Revise su aviso de renovación para confirmarlo”, afirma el DMV.

Así luce la nueva licencia de conducir emitida por California. Fuente: archivo.

Información relevante en relación con las licencias de conducir

El DMV anunció recientemente a través de su sitio oficial que, a partir de este mes, las licencias de conducir y tarjetas de identificación presentarán un diseño renovado.

Este constituye el primer cambio implementado desde 2018, año en el cual se modificó el modelo de las tarjetas con la inclusión del Real ID.

Entre las características añadidas, destacan elementos antifalsificación mejorados y una firma de seguridad digital que se incluirá en uno de los códigos de barras presentes en el reverso de las credenciales.

“California será uno de los primeros estados en incorporar este tipo de firma digital. Además, las nuevas tarjetas ya no contarán con banda magnética en el reverso", informan las autoridades.