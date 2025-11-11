La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) endureció sus requisitos de verificación de identidad desde mayo, con la entrada en vigor a nivel federal de la ley Real ID.

En ese sentido, para evitar cualquier tipo de inconveniente todos los mayores de 18 años deben presentar una identificación válida al momento de viajar. En esta categoría se incluyen las licencias de conducir aptas para fines federales o una serie de documentos detallados por las autoridades.

Cuando la verificación de identidad no pueda completarse, las autoridades no permitirán el abordaje al avión.

El control que los viajeros deben pasar en los aeropuertos de Estados Unidos

Para los vuelos nacionales, la licencia Real ID es la única considerada aceptable desde el 7 de mayo, pues este tipo de licencia garantiza que durante su emisión se cumplieron determinados estándares de seguridad, comunes a todos los estados.

“Las licencias de conducir e identificaciones emitidas por el estado que no cumplen con REAL ID ya no se aceptan como formas válidas de identificación en los aeropuertos”, explican las autoridades.

En esa línea, cuando el pasajero no cuente con este documento u otro considerado aceptable, el oficial de TSA iniciará un proceso alternativo de verificación de identidad. En caso de no poder completar este paso, las autoridades detendrán al pasajero de ingresar al punto de control y posteriormente al avión.

Identificaciones que acepta Estados Unidos en los aeropuertos

Si bien es esencial consultar la lista de documentos aceptables antes de viajar-pues está sujeta a modificaciones-, TSA admite actualmente cualquiera de los siguientes

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal/tribu india reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Estos documentos pueden presentarse con hasta dos años de caducidad.