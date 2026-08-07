La aerolínea australiana Jetstar confirmó que comenzará a cobrar por guardar el equipaje de mano en los compartimientos superiores del avión. La medida, que entrará en vigencia en febrero de 2027 , alcanza a todos los vuelos operados por la compañía en Australia y Nueva Zelanda.

Según indicó la empresa en un comunicado, el cambio surge después de que pasajeros y personal de a bordo señalaran el pesaje de valijas en la puerta de embarque y la falta de espacio en los compartimientos como los momentos más estresantes del viaje. Jetstar se convierte así en la primera aerolínea en cobrar específicamente por el uso de estos espacios.

¿Qué cambia en el equipaje de mano de Jetstar?

A partir de febrero de 2027, los pasajeros podrán seguir llevando gratis una cartera, mochila pequeña o bolso para laptop debajo del asiento delantero, siempre que cumpla con las medidas establecidas. Ese ítem ya no tendrá el límite de peso de 7 kilos que regía hasta ahora.

En cambio, usar el compartimiento superior tendrá un costo adicional que arranca en 25 dólares australianos (u$s 18) por tramo, según la ruta. Los bolsos guardados allí podrán pesar hasta 10 kilos y ya no serán pesados por el personal en la fila de embarque.

En resumen, el nuevo esquema de Jetstar contempla:

Bolso bajo el asiento : gratis, sin límite de peso.

Compartimiento superior : pago, desde u$s 18 por tramo.

Peso máximo permitido arriba : 10 kilos.

Sin pesaje de valijas en la puerta de embarque.

El equipaje de mano que se ubica debajo del asiento delantero al pasajero ya no tendrá el límite de peso de 7 kilos que regía hasta ahora.

¿Cómo afecta esta medida a los pasajeros?

Para los viajeros frecuentes de Jetstar, la medida implica un costo extra si quieren garantizar espacio en el compartimiento superior, algo que antes estaba incluido en la tarifa base. La compañía sostiene que así se ordena mejor el embarque y se reduce el retraso de los vuelos.

Analistas del sector advierten que esto puede generar resistencia entre los pasajeros australianos, acostumbrados a un servicio más completo. Además, remarcan que la tarifa base de Jetstar ya es más alta que la de otras low-cost como Ryanair o Wizz Air en Europa, por lo que el nuevo cargo se suma a un ticket de partida más caro.