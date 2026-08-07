Cada vez más personas incorporan pequeños elementos en la entrada de sus hogares como parte de distintas prácticas y tradiciones.

Uno de ellos es un objeto sencillo que puede colocarse en la puerta y que comenzó a llamar la atención por la razón detrás de esta costumbre.

¿Qué significa colocar un lazo amarillo en la puerta?

El lazo o cinta amarilla está asociado, dentro de estas creencias, con la riqueza, el crecimiento y las oportunidades. Por eso, algunas personas recomiendan colocarlo en la puerta principal como un recordatorio simbólico de los objetivos económicos que buscan alcanzar.

El amarillo también se vincula con la luz, la alegría y la vitalidad , por lo que el ritual busca generar una sensación positiva desde el ingreso de la vivienda. La puerta ocupa un lugar especialmente importante en distintas prácticas relacionadas con la energía del hogar.

Por ejemplo, el Feng Shui considera la entrada como un punto fundamental para favorecer la circulación del chi y asociarla con la llegada de abundancia y buena fortuna.

¿Para qué sirve el lazo amarillo en la entrada de la casa?

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El principal objetivo que se le atribuye es atraer prosperidad económica al hogar.

De acuerdo con la tradición, el lazo funciona como un amuleto simbólico relacionado con:

Abundancia: representa el deseo de mejorar la situación económica.

Prosperidad: se utiliza como símbolo de crecimiento y estabilidad.

Nuevas oportunidades: se lo relaciona con la llegada de posibilidades laborales y personales.

Energía positiva: el amarillo busca representar optimismo y vitalidad dentro del hogar.

Protección simbólica: algunas interpretaciones consideran que ayuda a establecer un límite entre las energías del exterior y las del hogar.

En este sentido, quienes realizan la práctica no necesariamente consideran que la cinta produzca un cambio económico por sí misma, sino que la utilizan como parte de un ritual de intención y visualización.

¿Por qué recomiendan colocar el lazo amarillo en la puerta?

La elección de la puerta no sería casual. Dentro de distintas tradiciones vinculadas con la prosperidad, la entrada de la casa representa el punto por el que ingresan nuevas oportunidades.

El Feng Shui, por ejemplo, considera la puerta principal como la “boca” de la vivienda, un espacio fundamental para el ingreso y circulación de la energía.

Por eso, mantenerla ordenada y acompañarla con determinados elementos es una práctica frecuente para quienes siguen esta filosofía.

La utilización de elementos amarillos también aparece asociada a conceptos como riqueza, optimismo y crecimiento, lo que explica por qué la cinta se convirtió en un objeto utilizado en este tipo de rituales.

¿Cómo colocar el lazo amarillo en la entrada?

La práctica es simple y económica. Quienes siguen esta creencia suelen utilizar una cinta o lazo amarillo y colocarlo en un sector visible de la entrada, como el pomo o una zona cercana a la puerta.

El gesto puede acompañarse con una intención concreta , como visualizar una mejora económica, nuevas oportunidades laborales o mayor estabilidad para la familia.

No existe una única forma universal de realizar el ritual, ya que se trata de una práctica basada en creencias populares y cada persona puede darle su propio significado.