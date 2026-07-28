Al viajar a Estados Unidos, es importante tener en cuenta que existen productos cuya entrada al país está prohibida y es multada por la ley.

Entre ellos se encuentran los productos elaborados con piel o pelo de perro y gato, cuya importación, distribución, transporte, fabricación o venta es ilegal.

La normativa aplicada es aplicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyos agentes deben hacer cumplir la ley y evitar el ingreso de este tipo de material al país.

Verificarán que ningún extranjero ingrese con prendas o productos de este material

Entre los productos específicamente señalados como prohibidos por CBP se encuentran aquellos elaborados o que contengan piel de perro o gato.

En Estados Unidos es ilegal ingresar con estos artículos, por lo que si son detectados durante los controles en la valija no sólo podrán ser incautados sino también multado severamente su portador.

Podrán multar severamente a quienes incumplan las normas de equipaje. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ocurre con los productos prohibidos

CBP explica que los oficiales presentes en los puertos de entrada de Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger al país frente a diferentes amenazas.

Entre sus funciones se encuentra impedir el ingreso de productos prohibidos por ley o que requieran permisos especiales para poder ingresar.

Sanciones por infringir a la normativa de aeropuertos de Estados Unidos

La legislación estadounidense establece sanciones civiles para quienes violen las disposiciones relacionadas con productos que contienen piel de perro o gato

CBP indica que una persona que incurra en una violación consciente e intencional puede recibir una sanción civil de hasta 10,000 dólares por cada infracción.

En los casos de negligencia grave, la multa puede alcanzar los 5000 dólares por infracción, mientras que cuando es por negligencia puede ser de hasta 3000 dólares.