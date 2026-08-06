Cada vez más personas buscan alternativas para ingresar a Estados Unidos sin una visa americana tradicional.

En determinados casos, las autoridades permiten realizar ese procedimiento mediante el Formulario PPTC 153, siempre que el solicitante reúna las condiciones exigidas.

Este documento forma parte de un proceso oficial y su emisión está sujeta al cumplimiento de requisitos específicos.

¿Qué es el Formulario PPTC-153 y para qué sirve?

El Formulario PPTC-153 es el documento oficial que utiliza el Gobierno de Canadá para solicitar un nuevo pasaporte para adultos.

Según las autoridades canadienses, la mayoría de los solicitantes únicamente debe:

Completar el formulario mediante Adobe Reader 10 o una versión superior.

Presentar la documentación requerida.

Abonar las tasas correspondientes.

Durante el trámite, además, es posible elegir la vigencia del pasaporte:

Cinco años.

Diez años.

Una vez emitido, este pasaporte funciona como documento internacional y permite a los ciudadanos canadienses viajar a Estados Unidos bajo las condiciones previstas por la legislación migratoria estadounidense.

¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin visa americana?

Ya no más visa americana | El único requisito para ingresar legal a USA sin documentos (foto: archivo).

La CBP establece que, como regla general, los ciudadanos canadienses no necesitan una visa americana para ingresar a Estados Unidos cuando realizan viajes por:

Turismo.

Negocios.

Otras visitas temporales autorizadas.

Sin embargo, deberán presentar la documentación correspondiente según el medio de transporte utilizado.

¿Qué documentos exige Estados Unidos para ingresar?

Si el viaje es por vía aérea

Los viajeros deberán presentar:

Pasaporte canadiense vigente , o

Tarjeta NEXUS, cuando el vuelo salga desde Canadá y se cumplan las condiciones establecidas por la CBP.

Si el ingreso es por tierra o por mar

Las autoridades aceptan cualquiera de estos documentos:

Pasaporte canadiense.

Enhanced Driver’s License (EDL).

Enhanced Identification Card (EIC).

Tarjeta NEXUS.

Tarjeta FAST/EXPRES.

Tarjeta SENTRI.

¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona en Estados Unidos?

Como regla general, los ciudadanos canadienses admitidos bajo este beneficio pueden permanecer en territorio estadounidense hasta seis meses .

No obstante, el período definitivo siempre queda sujeto a la evaluación que realice el oficial migratorio de la CBP al momento del ingreso.

La condición que todos los viajeros deben cumplir

Obtener el Formulario PPTC-153 y contar con un pasaporte canadiense válido no garantiza automáticamente el ingreso.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que todos los viajeros deberán demostrar que no tienen intención de establecer residencia permanente en Estados Unidos.

Si un oficial considera que la persona permanece más tiempo en territorio estadounidense que en Canadá, podrá solicitar documentación que acredite vínculos con su país de residencia, como domicilio, empleo u otros elementos que demuestren que el viaje es únicamente temporal.