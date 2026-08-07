En 1977, California completó el retiro de los últimos herbívoros introducidos en la isla San Miguel. El Servicio de Parques Nacionales confirmó este hito en la historia ambiental del estado.

El paisaje, antes calificado como un “montículo de arena estéril”, hoy está cubierto de vegetación nativa en gran parte de su superficie, tras décadas de recuperación ecológica.

¿Qué cambió en la isla San Miguel tras el retiro de los herbívoros?

La isla San Miguel, ubicada en el extremo occidental del Parque Nacional Channel Islands, fue utilizada durante décadas para la cría de ovejas, ganado, caballos y burros. Esos animales redujeron la cobertura vegetal y dañaron los suelos frágiles de la isla.

La pérdida de vegetación dejó al descubierto amplias zonas de suelo, expuestas a la erosión por los fuertes vientos. Esa combinación llevó a que algunos observadores describieran a San Miguel como un “montículo de arena estéril”.

Sin el pastoreo constante, pastos, arbustos y flores silvestres nativas se expandieron de forma natural, sin necesidad de programas de replantación a gran escala. Las raíces de estas plantas ayudaron a frenar la erosión y a estabilizar el terreno.

Con el correr de los años, la mayor cobertura vegetal permitió que se acumulara materia orgánica en el suelo, mejorando su capacidad para retener humedad y sostener nueva vegetación. La recuperación fue gradual y varió según la zona, el tipo de suelo y la exposición al viento.

Especies introducidas durante la etapa ganadera:

Ovejas

Ganado vacuno

Caballos

Burros

La isla San Miguel fue utilizada durante décadas para la cría de ovejas, ganado, caballos y burros.

¿Cómo impactó la recuperación de la vegetación en la isla San Miguel?

La recuperación de la vegetación nativa mejoró los hábitats disponibles para la fauna local. San Miguel alberga colonias reproductivas de focas y lobos marinos, además de aves marinas.

El Servicio de Parques Nacionales destaca que el aislamiento de la isla permitió estudiar esta restauración a largo plazo. Casi cinco décadas después, San Miguel es un caso de referencia sobre la recuperación ecológica insular.