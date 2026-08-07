Con el paso del tiempo, el uso del antitranspirante se volvió rutinario y esencial para evitar los olores desagradables que pueden aparecer con la acumulación de sudor y bacterias . Existen varias opciones en el mercado, desde aerosoles y cremas hasta barras.

No obstante, existen quienes prefieren optar por opciones más naturales, como lo puede ser el uso de la piedra de alumbre , un mineral que ganó popularidad en los últimos años por su efectividad y durabilidad.

Adiós al antitranspirante: ¿Cómo funciona esta alternativa natural que dura más de un año?

La piedra de alumbre está compuesta de alumbre de potasio, un mineral que al entrar en contacto con el agua forma una fina capa sobre la piel que ayuda a reducir la proliferación de las bacterias responsables por el mal olor corporal.

Se diferencia de los productos comerciales porque no contiene fragancias ni deja residuos visibles sobre la ropa, y además, puede durar más de un año con un uso regular dependiendo de la frecuencia de aplicación y de su tamaño.

¿Cuáles son los beneficios de usar este producto?

Entre los principales beneficios que ofrece el uso el piedra de alumbre:

Ayuda a neutralizar el mal olor corporal al dificultar el crecimiento de las bacterias responsables del olor.

Puede reducir parcialmente la sudoración , aunque su efecto suele ser menor que el de un antitranspirante convencional.

No deja manchas blancas ni amarillas sobre la ropa.

No tiene perfume.

Es duradera si se conserva de forma correcta.

Produce menos residuos.

A pesar de que no hay pruebas de que tenga efectos negativos, se debe aclarar que contiene sales de aluminio.

A pesar de que no hay pruebas de que tenga efectos negativos, se debe aclarar que contiene sales de aluminio. Chat GPT

¿Cómo se usa el producto natural que elimina el mal olor del cuerpo?

Para usar la piedra de alumbre de forma correcta se deben seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, se debe higienizar la zona con agua y jabón. Luego, humedecer la piedra con un poco de agua y aplicarla sobre la piel. Frotarla suavemente sobre las axilas y en otras zonas donde se desee controlar el olor. Dejar que la piel se seque de forma natural. Enjuagar la piedra y dejarla secar previo a guardarla.

No utilizar sobre la piel irritada, con heridas abiertas o inmediatamente después de la depilación si produce ardor o molestias, o inmediatamente después de la depilación.