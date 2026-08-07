En 1922 y durante un viaje a Japón, Albert Einstein, una de las figuras más emblemáticas de la ciencia escribió una breve reflexión que, con el tiempo, se convertiría en una de las frases más recordadas sobre la felicidad.

Décadas más tarde, este papel que reflejaba sus palabras terminaría siendo vendido por miles y miles de dólares. Afirmaba

“Una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a una constante inquietud”

Cuál es la historia detrás de esta recordada frase de Albert Einstein

En ese entonces, el físico se encontraba alojado en el Hotel Imperial, de Tokio durante una gira internacional que llevó a cabo luego de haberse convertido en Premio Nobel por su explicación del efecto fotoeléctrico.

Una de las frases más emblemáticas del físico tuvo lugar durante un viaje a Japón en 1922. Fuente: archivo.

La historia cuenta que un mensajero llego a su habitación en ese momento para realizar una entrega y, como Einstein no tenía propina para darle, decidió entregarle dos notas con cortas reflexiones.

Al otorgarlas, aseguró que, tal vez, en un futuro, esas palabras podrían llegar a tener más valor que una propina y su visión no fue equivocada, dado que en 2017 fueron subastadas por más de un millón de dólares.

Qué decían las notas que Albert Einstein escribió

Eran dos y ambas tenían una reflexión fiel a su manera de interpretar la vida.

La primera es la ya conocida y la segunda afirmaba que “ Donde hay voluntad, hay un camino”.

Ambas sintetizaban una de sus ideas más defendidas: la felicidad no siempre está ligada al éxito o al reconocimiento, sino más bien a la tranquilidad.

Así, sus reflexiones aún populares en la actualidad ratifican que su legado no se limita a grandes avances científicos sino también a sus convicciones sobre la creatividad, la humildad y la felicidad que continúan inspirando a millones.