Una nueva megaobra de infraestructura comenzó a construirse y promete transformar la conectividad de una importante zona turística de América Latina.

El proyecto contempla un puente de aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud, una dimensión que lo posicionará entre los más extensos de Centroamérica.

¿Dónde construyen el nuevo puente de 3,2 kilómetros?

El proyecto se desarrolla en Costa Rica, específicamente en el cantón de San Carlos, en la zona norte del país.

Se trata del puente Punta Sur , una estructura que tendrá aproximadamente 3,2 kilómetros de longitud y que permitirá atravesar el lago Arenal .

El proyecto forma parte del desarrollo inmobiliario y turístico Punta Sur, que contempla distintas áreas destinadas a actividades residenciales, comerciales y turísticas.

La nueva conexión busca unir ambas márgenes del desarrollo y facilitar los desplazamientos dentro de la zona.

Así será el puente Punta Sur que atravesará el lago Arenal

Fuente: El Cronista.

La estructura tendrá una longitud cercana a los 3,2 kilómetros, por lo que, una vez finalizada, se ubicará entre los puentes más largos de Centroamérica.

El puente cruzará el lago Arenal y permitirá conectar sectores que actualmente requieren realizar recorridos más extensos por carretera.

Más allá de la estructura principal, el proyecto contempla obras complementarias de acceso e infraestructura para integrar el puente con el desarrollo urbanístico previsto.

La megaobra que busca mejorar la conectividad de la región

Uno de los principales objetivos del puente es reducir los recorridos que actualmente deben realizarse por ruta para desplazarse entre distintos sectores.

La infraestructura permitirá atravesar directamente el lago Arenal y conectar ambas márgenes del desarrollo.

La obra se desarrolla además en paralelo con otros proyectos viales que avanzan en la zona norte de Costa Rica, dentro de un proceso de expansión de la infraestructura regional.

El proyecto apunta así a acompañar el crecimiento de una zona que combina actividades residenciales, comerciales y turísticas.

¿En qué etapa se encuentra la construcción?

Los trabajos se encuentran en una etapa inicial, con tareas de preparación del terreno para avanzar posteriormente con las siguientes fases de la obra.

De acuerdo con los reportes difundidos por San Carlos Digital, entre las primeras labores se encuentran la remoción de vegetación autorizada, excavaciones y movimientos de tierra.

Estas tareas permiten preparar el terreno donde posteriormente se desarrollarán las distintas etapas constructivas del puente Punta Sur.