Los aeropuertos internacionales de Dallas, Los Ángeles y Atlanta son los más importantes de Estados Unidos.

Los aeropuertos internacionales de Dallas, Los Ángeles y Atlanta son los más importantes de Estados Unidos, y la mayoría de los viajeros que llegan del exterior suelen pasar por alguno de estos tres destinos.

Los extranjeros que quieren ingresar al país estadounidense deben presentar un pasaporte vigente y una visa o Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program - VWP).

No obstante, existe un documento que se puede presentar ante los agentes de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) es el Formulario I-551, comúnmente conocido como Tarjeta de Residencia Permanente o Green Card.

Formulario I-551: ¿Quiénes pueden acceder a este permiso?

Podrán acceder al Formulario I-551 todos aquellos extranjeros que cumplan con las condiciones de alguna de las categorías previstas por la Ley Migratoria de Estados Unidos:

Familiares inmediatos y otros familiares elegibles de ciudadanos estadounidenses.

Trabajadores patrocinados por un empleador , si califican para una visa de empleo.

Refugiados y asilados , a través del ajuste de estatus.

Otros.

Podrán acceder al Formulario I-551 todos aquellos extranjeros que cumplan con las condiciones de alguna de las categorías previstas por la Ley Migratoria de Estados Unidos El Cronista | Shutterstock y EFE

Solicitar Residencia Permanente: todo lo que se debe saber sobre el trámite

La residencia permanente puede obtenerse a través de distintas vías:

Patrocinio por un familiar elegible.

Oferta de empleo o patrocinio de un empleador.

Programas especiales de inmigración.

Estatus de refugiado o asilado, una vez cumplidos los requisitos.

Inversión mediante determinadas categorías migratorias.

Aquellas personas que ya se residen en Estados Unidos de forma legal pueden solicitar un ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 .

Tarjeta de Residente Permanente: ¿A qué habilita y cómo evitar que la revoquen?

La Tarjeta de Residente Permanente habilita a sus titulares a:

Vivir de manera permanente en Estados Unidos.

Trabajar legalmente para cualquier empleador autorizado.

Entrar y salir del país conforme a las normas migratorias.

Acceder a determinados beneficios y, si reúne los requisitos, solicitar la ciudadanía estadounidense mediante naturalización.

No obstante, para conservar la Green Card se deben cumplir con determinadas condiciones que establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ya que se puede perder el estatus si:

Abandona su residencia permanente en Estados Unidos.

Comete determinados delitos que lo hagan deportable.

Obtiene el beneficio mediante fraude o información falsa.

Incumple otras disposiciones de la legislación migratoria aplicables a los residentes permanentes.