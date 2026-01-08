En esta noticia

Durante el proceso de envejecimiento -y particularmente después de los 40 años-, la producción natural de melanina disminuye de manera progresiva, favoreciendo la aparición de cabello blanco, mejor conocido como “canas”.

La tintura emerge entonces como una posible solución para quienes buscan mantener un tono uniforme en su cabellera, sin embargo, sus químicos pueden dañar la fibra capilar. En ese marco, cada vez son más quienes prefieren alternativas naturales.

En esa búsqueda, existe un tinte casero capaz de pigmentar todo tipo de tonalidades y que sumamente práctico para preparar en casa, con un ingrediente estrella: la henna.

El tinte casero y natural que pigmenta en todos los colores de cabello

La henna en polvo es un ingrediente sumamente utilizado por los defensores de la cosmética natural y, aunque el resultado final siempre dependerá de cada tonalidad de cabello, es una gran aliada para brindar reflejos cobrizos en cualquier cabellera y disimular el encanecimiento. Para preparar este tinte es necesario

  • Colocar 100 g de henna en un recipiente
  • Verter jugo de limón y tres cucharadas de aceite de oliva
  • Añadir agua tibia lentamente hasta que la mezcla se torne espesa
  • Tapar el recipiente y dejar reposar durante 6 horas para que los pigmentos se concentren
La henna es una gran aliada natural para disimular las canas. Fuente: archivo.

Cómo aplicar este tinte para cubrir canas en un día

  1. Tener el cabello previamente limpio
  2. Utilizar guantes y dividir el cabello en secciones
  3. Aplicar la mezcla natural primero en un mechón de prueba y luego desde la raíz a las puntas
  4. Cubrir el cabello con un gorro para mantener la temperatura y dejar actuar
  5. Enjuagar con agua tibia
Otros ingredientes naturales que pueden utilizarse para teñir el cabello

De acuerdo con el sitio web especializado Healthline, existen otros elementos naturales que adquirieron popularidad para teñir el cabello en función de su tonalidad. Estos son

  • Cabello rojo: jugo de remolacha, pétalos de rosa, jugo de zanahoria
  • Cabello castaño: canela y café
  • Cabello negro: té negro, salvia
  • Cabello rubio: azafrán, flor de caléndula

En caso de utilizarlos para disimular las canas, el proceso deberá realizarse de manera reiterada para obtener un resultado progresivo.