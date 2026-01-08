Construyen la montaña rusa más alta y rápida del mundo: cómo será la atracción que batirá récords (Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT)

El parque temático Six Flags Over Texas está a punto de marcar un antes y un después en el entretenimiento extremo con la construcción de Tormenta Rampaging Run, una montaña rusa diseñada para romper récords mundiales. La nueva atracción se estrenará en 2026 como parte de la celebración del 65º aniversario del parque y promete elevar la adrenalina de los visitantes a niveles nunca vistos.

Según el comunicado oficial del parque, esta nueva montaña rusa formará parte de un área temática completamente renovada llamada Rancho de la Tormenta, inspirada en la tradicional corrida de toros española. La expectativa es que miles de visitantes lleguen a Arlington para experimentar este coloso de acero diseñado especialmente para los amantes de la adrenalina y atraer turismo internacional.

Cómo será la nueva montaña rusa que batirá récords

La Tormenta Rampaging Run está diseñada para batir seis récords mundiales dentro de la categoría de giga dive coaster, un tipo de montaña rusa que combina gran altura con giros y caídas extremas. La atracción alcanzará una altura máxima de 309 pies (94 metros), convirtiéndose en la estructura más alta de su clase. Además, contará con una caída beyond vertical de 285 pies a 95 grados, brindando una sensación de caída libre más allá de lo convencional.

Construyen la montaña rusa más alta y rápida del mundo: cómo será la atracción que batirá récords (Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT)

Los trenes de la montaña rusa acelerarán hasta una velocidad de 87 millas por hora (140 km/h) y recorrerán 4 199 pies (más de 1 200 metros) de vías repletas de giros, inversiones y momentos de alta emoción. Entre los récords que romperá se encuentran la máxima velocidad, la inversión Immelmann más alta y el bucle vertical más alto jamás construido, según detalla el sitio oficial del parque.

Una experiencia temática que corona los 65 años de Six Flags

La construcción de Tormenta Rampaging Run no solo redefine los límites técnicos de las montañas rusas, sino que también apuesta por una experiencia inmersiva. El área Rancho de la Tormenta ofrecerá a los visitantes una ambientación inspirada en tradiciones españolas, acompañada de gastronomía y espacios culturales que complementan la atracción principal.

Construyen la montaña rusa más alta y rápida del mundo: cómo será la atracción que batirá récords (Imagen: Wikipedia)

Desde Six Flags destacan que esta inversión forma parte de la celebración del 65º aniversario del parque, reforzando su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más importantes del sur de Estados Unidos para los fanáticos de los parques de diversiones y la ingeniería extrema.