Con el tiempo, la producción natural de melanina experimenta una disminución, favoreciendo la aparición de cabello blanco, comúnmente conocido como canas. Este fenómeno tiende a acelerarse a partir de la cuarta década de vida.

A pesar de que la tintura es una opción preferida por muchas personas que desean mantener un color de cabello uniforme, los químicos presentes en estos productos pueden dañar la fibra capilar. Por esta razón, cada vez son más quienes eligen técnicas caseras con ingredientes naturales.

En este contexto, se presentan alternativas no abrasivas que se pueden obtener con facilidad y que pueden ayudar a cubrir las canas en poco tiempo: el café, el té negro y la henna .

Entendiendo las canas: origen y factores que las provocan

Las canas son cabellos con melanina reducida y, en algunos casos, sin melanina. Este fenómeno se produce cuando la cantidad de células madre en el organismo que se transforman en productoras de este pigmento comienza a disminuir de manera gradual a medida que se avanza en edad.

Según lo expuesto por expertos de Cleveland Clinic , el cabello presenta color de forma natural gracias a un pigmento denominado melanina, cuya cantidad y combinación son determinantes en la tonalidad del mismo.

Remedios naturales y caseros para eliminar las canas de forma efectiva

El té negro se presenta como una alternativa adecuada en ausencia de café. Para su uso, es necesario preparar una taza utilizando 4 bolsitas de té negro, la cual debe aplicarse sobre el cabello durante un periodo de 30 minutos, seguido de un lavado habitual .

Para aprovechar los beneficios del café, un tinte casero y natural puede obtenerse mediante la preparación de una taza de café fuerte mezclada con aceite de oliva. Es recomendable dejar reposar la mezcla sobre el cabello durante aproximadamente 30 minutos antes de enjuagarlo de manera habitual.

Para mejores resultados, se aconseja repetir el proceso de forma semanal.

