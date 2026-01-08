El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial las consecuencias que puede tener sobre el pasaporte estadounidense el adeudar una obligación tributaria calificada como “gravemente morosa”.

Bajo las regulaciones vigentes, cuando este tipo de pendientes existen, IRS debe notificar al Departamento de Estado y, frente a esta situación, el organismo no emitirá nuevos ejemplares e incluso puede bloquear el documento si actualmente está vigente.

Estados Unidos bloqueará el pasaporte de todas estas personas

Según lo especifica la información oficial, se considera que una deuda tributaria gravemente morosa tiene lugar y debe reportarse al Departamento de Estado cuando supera los siguientes montos, dependiendo de cada año tributario

2018-$53,000

2021-$54,000

2022-$55,000

2023-$59,000

2024-$62,000

El monto correspondiente a 2025 aún no fue actualizado por la agencia tributaria.

En estas deudas no sólo abarcan impuestos personales sino también multas por recuperación de fondos, impuestos de negocios y otras multas civiles.

Estados Unidos puede bloquear el pasaporte a quienes no saldaron su deuda a tiempo. Fuente: archivo.

Cuándo se bloquea definitivamente la solicitud de pasaporte

Quienes soliciten un pasaporte o intenten renovarlo con una deuda certificada como gravemente morosa, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que su solicitud se mantendrá abierta durante 90 días, aunque el trámite no se procesará hasta que efectivamente se resuelva el pendiente.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte del contribuyente será denegada y cerrada por el Departamento de Estado", afirma IRS.