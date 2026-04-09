Algunas ciudades de los Estados Unidos se caracterizan por tener un ritmo preocupantemente acelerado, personas y vehículos circulan por las calles con niveles de ansiedad visibles con la intención de llegar en horario a su destino. Para ello, muchos optaron por una nueva opción: el monopatín eléctrico, también conocido como e-scooter. Esta transformación, lejos de pasar desapercibida por las autoridades, ya encendió alertas y ciudades como Beverly Hills ya tienen regulaciones vigentes que buscar garantizar el orden y la seguridad. Los monopatines eléctricos se consolidaron como una de las alternativas de movilidad urbana más utilizadas en ciudades de Estados Unidos por su practicidad y bajo costo. Funcionan a través de aplicaciones móviles, no requieren combustible y permiten recorrer distancias cortas de forma rápida, lo que los vuelve especialmente atractivos en zonas con alto tránsito o dificultades de estacionamiento. Además, su adopción se aceleró por el cambio en los hábitos de movilidad, ya que muchos usuarios priorizan opciones individuales, ágiles y fáciles de usar frente al transporte tradicional. En esta ciudad, el uso de e-scooters está sujeto a regulaciones estrictas que buscan reducir riesgos y ordenar el espacio público. Las autoridades locales pueden limitar o incluso prohibir su circulación en determinadas áreas, especialmente en zonas comerciales o de alto tránsito peatonal. Entre las normas más relevantes, que se apoyan en leyes estatales y ordenanzas locales que establecen límites claros para los usuarios: