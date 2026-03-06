Las autoridades aeroportuarias de Estados Unidos confirmaron que todos los viajeros que utilicen identificaciones digitales en los controles de seguridad previos a un vuelo nacional deberán pasar una verificación extra mediante fotografía. El sistema funciona en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos como parte de un programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para confirmar la identidad de los pasajeros antes de que suban a la aeronave. Al momento de abordar un vuelo dentro del país, EE.UU. exige bajo la ley Real ID que se presente un documento que se considere aceptable según los estándares de seguridad fijados por la normativa. Así, aunque las alternativas digitales agilizan el proceso de control, es esencial contemplar que quienes las presenten tendrán que completar un paso extra antes de continuar a la zona de embarque: tomarse una fotografía para comparar la identidad del viajero o, en su defecto, presentar una identificación física con una fotografía vigente. Los pasajeros que decidan presentar una Digital ID -como Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet- tendrán que pasar un control adicional para verificar su identidad. El proceso funciona de la siguiente manera: La foto se utiliza únicamente para verificar la identidad en ese momento. En caso de que no desee tomarse la fotografía, se deberá notificar al oficial para que pueda realizarse una verificación estándar. Es importante destacar que la ID digital no reemplaza completamente el documento físico, pues este debe llevarse siempre en caso de que las autoridades lo soliciten.