Los expertos de la salud concuerdan en que llevar una dieta saludable y realizar caminatas diarias se encuentran entre las mejores estrategias para resguardar el bienestar del corazón durante el día a día. No obstante, existen otros hábitos que pueden implementarse de forma cotidiana para cultivar un estilo de vida más saludable. De hecho, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard realza los beneficios de un ejercicio alternativo que puede adaptarse a los objetivos de todos y brindar grandes ventajas sobre el control de la presión arterial y la salud en general, tanto física como mental. La prestigiosa universidad asegura que a la hora de realizar actividad física existen cuatro factores fundamentales: ejercicio aeróbico, entrenamiento de fuerza, flexibilidad y equilibrio, destacando que “una práctica de yoga tiene el potencial de abordar los cuatro factores al mismo tiempo”. Se trata de un ejercicio milenario originado en la India, practicado por quienes en su momento seguían las leyes del hinduismo y buscaban alcanzar una conexión a nivel espiritual entre ellos mismos y el mundo que los rodeaba. Sobre estas bases, se extendió por el mundo como un ejercicio versátil, capaz de adaptarse a diversas intensidades. Los especialistas explican que el yoga permite combinar diferentes posturas físicas, meditar y al mismo tiempo controlar la respiración, por lo que la respuesta natural del cuerpo frente a estos factores es la relajación. Al entrar en este estado de tranquilidad, el ritmo cardíaco se ralentiza, la presión arterial baja y pueden “promoverse cambios favorables en la función de los vasos sanguíneos que protegen el corazón”. Según especialistas, este ejercicio combinado con hábitos saludables y las emociones positivas que inspira, como gratitud y compasión, pueden contribuir a preservar la salud cardiovascular. Según lo indica la Fundación Española del Corazón (FEC), los 10 hábitos imprescindibles para mantener el corazón sano y mejorar la calidad de vida son