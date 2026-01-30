Una nueva disposición estatal en Arizona modifica la forma en que ciertos residentes pueden identificar su origen cultural en su licencia de conducir. La medida, que empezó a regir este mes, implica cambios importantes para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación estatal emitidas por el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT).

Cambia la licencia de conducir en Arizona: ahora es legal esta modificación

Desde el 1 de enero de 2026, el Departamento de Transporte de Arizona permite incorporar una designación identificatoria en las licencias de conducir, permisos de aprendizaje y tarjetas de identificación estatal. La modificación está dirigida a personas que pertenecen a pueblos originarios reconocidos a nivel federal.

Esta designación se imprime de forma visible en el documento oficial y no reemplaza ningún dato existente. Su inclusión no altera la validez legal de la licencia ni modifica las obligaciones vinculadas a la conducción o a la identificación personal.

La incorporación es completamente opcional y solo se realiza a pedido del titular. Las licencias emitidas antes de la entrada en vigencia de la norma continúan siendo válidas y no requieren actualización obligatoria. estatal.

Quiénes pueden solicitar el cambio en su licencia de conducir

La nueva opción está disponible únicamente para residentes de Arizona que acrediten su pertenencia a un pueblo originario reconocido por el gobierno federal. La inclusión de la designación es voluntaria y no se aplica de forma automática.

Los requisitos para realizar el cambio en la licencia de conducir

