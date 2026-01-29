En esta noticia
Las autoridades de tránsito en Estados Unidos anunciaron que reforzarán los controles viales y comenzarán a revisar conductor por conductor el cumplimiento de un requisito clave del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
La medida forma parte de una estrategia nacional y estatal para reducir infracciones, mejorar la seguridad vial y combatir la circulación de vehículos y conductores sin habilitación válida.
Revisarán conductor por conductor para verificar el cumplimiento de este requisito
Durante los operativos, los agentes podrán exigir que cada conductor presente, en el momento del control:
- Licencia de conducir válida y no vencida
- Registro del vehículo actualizado
- Seguro automotor obligatorio vigente
- Identificación oficial, cuando sea requerida para confirmar identidad
No poder mostrar estos documentos, o tenerlos vencidos, puede derivar en sanciones inmediatas.
Una por una: todas las sanciones para los conductores que infringen la ley
Cuando el DMV o las fuerzas de seguridad detectan incumplimientos, las autoridades están facultadas para:
- Aplicar multas económicas
- Suspender o cancelar la licencia de conducir
- Retener el vehículo en ciertos casos
- Exigir audiencias obligatorias para regularizar la situación