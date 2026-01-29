Confirmado | Dan de baja todas las licencias de conducir de los conductores que figuren en esta lista oficial (foto: archivo).

Las autoridades de tránsito en Estados Unidos anunciaron que reforzarán los controles viales y comenzarán a revisar conductor por conductor el cumplimiento de un requisito clave del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

La medida forma parte de una estrategia nacional y estatal para reducir infracciones, mejorar la seguridad vial y combatir la circulación de vehículos y conductores sin habilitación válida.

Revisarán conductor por conductor para verificar el cumplimiento de este requisito

Durante los operativos, los agentes podrán exigir que cada conductor presente, en el momento del control:

Licencia de conducir válida y no vencida

Registro del vehículo actualizado

Seguro automotor obligatorio vigente

Identificación oficial, cuando sea requerida para confirmar identidad

No poder mostrar estos documentos, o tenerlos vencidos, puede derivar en sanciones inmediatas.

Revisan conductor por conductor para verificar si la documentación obligatoria está en regla. (foto: archivo).

Una por una: todas las sanciones para los conductores que infringen la ley

Cuando el DMV o las fuerzas de seguridad detectan incumplimientos, las autoridades están facultadas para: