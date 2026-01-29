Los conductores mayores de 70 años en California deben renovar su licencia de conducir mediante un trámite que exige presencia física en una oficina oficial. A diferencia de otros grupos etarios, este proceso no puede completarse exclusivamente por internet y requiere cumplir con una instancia presencial obligatoria.

Si bien el estado permite iniciar la gestión online para ahorrar tiempo, la renovación solo se valida con una visita personal . Conocer los plazos, el aviso previo y los requisitos evita demoras y el riesgo de circular con la licencia vencida.

¿Cuál es el trámite presencial obligatorio para renovar la licencia después de los 70?

En California, las personas de 70 años o más deben renovar su licencia de conducir en persona cada cinco años. El organismo envía un aviso de renovación al domicilio registrado aproximadamente 60 días antes del vencimiento, donde se informa si se exige algún paso adicional.

Según cada caso, puede requerirse una prueba de conocimientos. Cuando esto ocurre, el conductor puede optar por el formato eLearning al iniciar la solicitud, una modalidad digital que permite completar esa evaluación antes de concurrir a la oficina.

Puntos clave del trámite

Renovación presencial obligatoria cada 5 años.

Aviso por correo con antelación aproximada de 60 días.

Posible evaluación de conocimientos, según el caso.

¿Cómo iniciar la renovación y qué hacer el día del turno en el DMV?

Para reducir tiempos de espera, el estado recomienda comenzar la renovación online y luego asistir a la oficina para completar el proceso. Desde la cuenta personal, también se puede seguir el estado del trámite y optar por notificaciones digitales.

El día del turno, es clave llegar con tiempo suficiente y llevar la documentación solicitada en la solicitud. La atención presencial permite verificar los datos y finalizar la emisión de la nueva licencia.

Recomendaciones prácticas