El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) establece claramente los requisitos que todos los vehículos registrados en el estado deben cumplir para poder circular sin inconvenientes.

Uno de los fundamentales establece que todos los coches deben ser inspeccionados cada 12 meses o al transferirse de dueño para garantizar sus condiciones de seguridad.

Cuando se determine que el rodado no está en condiciones aptas, los centros autorizados de revisión tendrán prohibido entregar la pegatina que constata la revisión, fundamental para circular bajo la ley.

En ese sentido, uno de los puntos esenciales para quienes deban realizar este trámite es prestar especial atención al estado de los neumáticos, dado que se desgastan de manera constante por la naturaleza de su función.

Requisitos de neumáticos que todos los vehículos deben cumplir para aprobar la inspección

Tanto coches como camiones ligeros deben cumplir con las siguientes condiciones en sus neumáticos para poder considerarse aptos para la circulación

Profundidad de dibujo: se exigen al menos 2/32 de pulgada, que se medirá en las ranuras que presenten mayor desgaste

Estado del neumático: se evidenciará que no haya roturas o cortes que dejen a la vista la tela interna. También que no tenga bultos o deformaciones visibles ni marcas que indiquen uso restringido

Presión de neumáticos: en este caso, se informará si no se encuentra en los niveles apropiados, aunque no es una causa de rechazo por sí misma.

La pegatina de la inspección debe estar colocada en el frente y de manera visible. Fuente: archivo.

Ninguna de estas reglas aplica para el neumático de repuesto.

Otros elementos que se revisarán coche por coche

En estas inspecciones también se revisarán

Cinturones de seguridad

Frenos

Dirección, parte delantera, suspensión, chasis y sujetadores de ruedas

Luces

Parabrisas y otros cristales

Limpiaparabrisas y escobillas

Bocina

Espejos

Fugas de combustible

Dónde se realiza esta inspección vehicular

“La inspección debe realizarse en una estación de inspección con licencia que muestre un cartel oficial, y debe ser realizada por un inspector de vehículos de motor certificado”, indican las autoridades.

Este control es individual, obligatorio e indispensable para que el vehículo pueda circular. En caso de contar con una pegatina vencida o de no tenerla en lo absoluto, las autoridades aplicarán multas equivalentes a cada incumplimiento.