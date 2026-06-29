Alerta Ola Polar: una fuerte tormenta y frente helado azotará a parte del país por 48 horas y hay pronóstico de nieve.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta por tormenta invernal en plena última semana de junio, con hasta 30 centímetros de nieve en gran parte de la zona afectada y acumulaciones aún mayores en las cumbres más altas. El aviso golpea los pasos de montaña que conducen a varios parques nacionales.

La advertencia rige para sectores por encima de los 1.980 metros de altura y se extiende hasta el lunes. El sistema responde a una baja presión que descendió tras un frente frío y desplomó las temperaturas de un día para otro, en pleno verano.

¿Qué zonas están bajo alerta por la tormenta invernal?

El aviso cubre el este y el oeste del condado de Lemhi, en Idaho, junto con las zonas de Bitterroot, Sapphire y Butte/Blackfoot, en Montana, todas sobre los 1.980 metros . A ello se suman advertencias invernales en cordilleras vecinas como Gallatin, Madison y la Beartooth Highway.

Los acumulados de nieve varían según la altura. El Servicio Nacional de Meteorología detalla los siguientes rangos para las próximas horas:

10 a 20 centímetros de nieve húmeda por encima de los 1.980 metros en buena parte de la zona de alerta.

Hasta 30 centímetros en las cumbres más altas.

Entre 20 y 40 centímetros en la alta montaña de la región Butte/Blackfoot.

Ráfagas de viento de hasta 48 km/h, que reducen la visibilidad en los cruces.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una alerta por tormenta invernal en plena última semana de junio. ChatGPT imagen ilustrativa

¿Cómo afecta esta alerta a los viajes y qué deben hacer los conductores?

El mayor riesgo está en las carreteras de altura que alimentan los accesos a Yellowstone, Grand Teton y Glacier. Cruces como Lost Trail Pass, Targhee Pass y el paso Monida sobre la Interestatal 15 quedan dentro de la franja de nieve, con peligro de recongelamiento durante la noche y heladas al amanecer.

Las autoridades recomiendan posponer los trayectos de montaña mientras el sistema se despeja. Para quienes deban cruzar, las precauciones básicas son: