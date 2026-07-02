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Estados Unidos se prepara para 72 horas de tormentas severas en una amplia franja del país como consecuencia de la intensa ola de calor que permanecerá hasta el fin de semana del 4 de julio.
Las predicciones meteorológicas indican que este domo de calor continuará favoreciendo el desarrollo de tormentas eléctricas, capaces de dejar lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 80 mph, inundaciones repentinas, granizo e incluso algunos tornados aislados.
Alerta por tormentas intensas para hoy jueves: cuáles son las zonas en alerta
De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, durante hoy las tormentas eléctricas severas tendrán lugar durante la tarde y noche en
- Centro de Ontario
- Sur de Quebec
- Norte de Nueva Inglaterra
Por otra parte, al oeste las tormentas severas podrían alcanzar desde
- Este de Montana
- Las Dakotas
- Norte y este de Nebraska
- Centro y sur de Minnesota
- Oeste de Wisconsin
- Iowa
Más tormentas el viernes: las zonas en alerta, según expertos
Además de las regiones antes mencionadas, el clima severo podría extenderse a
- Wisconsin
- Norte de Misuri
- Norte de Illinois
- Michigan
- Norte de Indiana
En el este se esperan además nuevas rondas de aguaceros desde el este de Kentucky hasta Nueva Inglaterra atravesando Maryland.
En el sur del país también habrá tormentas intensas con vientos peligrosos, especialmente en dirección al oeste.
Alerta para el fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos
Los especialistas advierten que con la debilitación del domo de calor aumenta el riesgo de tormentas para el centro-norte del país y para el noreste.
Cuáles son los riesgos de las tormentas que tendrán lugar durante las próximas horas
Los especialistas indican que las diferentes tormentas variarán tanto en tamaño como en intensidad, pero los principales riesgos son
- Ráfagas de viento dañinas capaces de tirar árboles y provocar cortes de energía
- Lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones repentinas
- Actividad eléctrica
- Granizo de gran tamaño
- Tornados breves en ciertos casos
Será esencial entonces mantenerse alerta a los avisos meteorológicos al momento de planear los festejos.