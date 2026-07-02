Estados Unidos se prepara para 72 horas de tormentas severas en una amplia franja del país como consecuencia de la intensa ola de calor que permanecerá hasta el fin de semana del 4 de julio.

Las predicciones meteorológicas indican que este domo de calor continuará favoreciendo el desarrollo de tormentas eléctricas, capaces de dejar lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 80 mph, inundaciones repentinas, granizo e incluso algunos tornados aislados.

Alerta por tormentas intensas para hoy jueves: cuáles son las zonas en alerta

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, durante hoy las tormentas eléctricas severas tendrán lugar durante la tarde y noche en

Centro de Ontario

Sur de Quebec

Norte de Nueva Inglaterra

Por otra parte, al oeste las tormentas severas podrían alcanzar desde

Este de Montana

Las Dakotas

Norte y este de Nebraska

Centro y sur de Minnesota

Oeste de Wisconsin

Iowa

Hay alerta por tormenta con actividad eléctrica. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Más tormentas el viernes: las zonas en alerta, según expertos

Además de las regiones antes mencionadas, el clima severo podría extenderse a

Wisconsin

Norte de Misuri

Norte de Illinois

Michigan

Norte de Indiana

En el este se esperan además nuevas rondas de aguaceros desde el este de Kentucky hasta Nueva Inglaterra atravesando Maryland.

En el sur del país también habrá tormentas intensas con vientos peligrosos, especialmente en dirección al oeste.

Alerta para el fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos

Los especialistas advierten que con la debilitación del domo de calor aumenta el riesgo de tormentas para el centro-norte del país y para el noreste.

Cuáles son los riesgos de las tormentas que tendrán lugar durante las próximas horas

Los especialistas indican que las diferentes tormentas variarán tanto en tamaño como en intensidad, pero los principales riesgos son

Ráfagas de viento dañinas capaces de tirar árboles y provocar cortes de energía

Lluvias torrenciales con riesgo de inundaciones repentinas

Actividad eléctrica

Granizo de gran tamaño

Tornados breves en ciertos casos