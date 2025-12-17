El mapa de las grandes fortunas del mundo acaba de cambiar de forma definitiva. Elon Musk se convirtió en el hombre más rico de la historia moderna, al alcanzar un patrimonio estimado en USD 677.000 millones, según la última actualización de Forbes.

La cifra no solo marca un récord absoluto, sino que inaugura una nueva era en la concentración de riqueza ligada a la innovación tecnológica y espacial.

Detrás de este salto sin precedentes aparece un nombre clave: SpaceX, la empresa aeroespacial que pasó de ser una promesa disruptiva a convertirse en el activo más valioso del imperio Musk.

SpaceX, el motor silencioso del récord histórico

La explosión patrimonial de Musk se explica en gran parte por la revaluación de SpaceX, que en menos de un año duplicó su valor y alcanzó una valuación de USD 800.000 millones. El movimiento se dio tras una recompra privada de acciones que despertó un fuerte interés entre inversores institucionales.

Musk posee cerca del 42% de la compañía, lo que transforma su participación en un activo de aproximadamente USD 336.000 millones. Solo esta operación le permitió sumar USD 168.000 millones a su fortuna personal, consolidando a SpaceX como el eje central de su liderazgo económico.

Más allá de los números, el crecimiento de la firma refleja el peso estratégico del sector aeroespacial en la economía del futuro, con proyectos que van desde lanzamientos comerciales hasta misiones interplanetarias.

¿Se acerca la salida a bolsa más grande de la historia?

Fuentes citadas por Forbes aseguran que SpaceX analiza una posible IPO en 2026, con una valuación objetivo que podría escalar hasta USD 1,5 billones. De concretarse, sería una de las salidas a bolsa más impactantes de todos los tiempos y podría llevar la fortuna de Musk a un nuevo nivel.

Incluso sin esa operación, la actual valuación ya posiciona a SpaceX como el activo más influyente del empresario, por encima de sus participaciones en el sector automotor o tecnológico tradicional.

Tesla y xAI: las otras columnas del imperio Musk

Aunque SpaceX concentra la atención, Tesla sigue siendo una pieza fundamental. Musk mantiene cerca del 12% de la automotriz, valuado en torno a USD 197.000 millones. A esto se suman los paquetes de compensación vinculados al crecimiento futuro de la empresa, que podrían catapultar aún más su patrimonio si se cumplen los objetivos de mercado.

En paralelo, xAI Holdings, su apuesta por la inteligencia artificial, emerge como un jugador clave. La compañía negocia una ronda de financiamiento con una valuación cercana a USD 230.000 millones, y Musk controla más del 50% del capital. Este frente refuerza su presencia en uno de los sectores más competitivos y estratégicos del mundo.

Una escalada sin precedentes en la historia económica

El recorrido de Musk resulta difícil de comparar. En 2020 su fortuna rondaba los USD 24.600 millones; un año después ya superaba los USD 190.000 millones. Desde entonces, rompió una barrera tras otra: USD 300.000 millones, USD 400.000 millones, USD 500.000 millones y ahora más de USD 600.000 millones.

Actualmente, la distancia con el segundo del ranking global es abrumadora. Según Forbes, Musk supera por más de USD 400.000 millones a sus competidores inmediatos, una brecha nunca antes registrada.