Colocar una botella con agua en la mochila del inodoro es un truco sencillo que pueden poner en práctica quienes busquen reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga.

En funcionamiento de este método es simple: la botella ocupa parte del espacio disponible dentro del tanque, por lo que ingresa menos cantidad de agua antes de que se produzca la descarga.

El truco de la botella en la mochila del inodoro: para qué sirve

Los tanques tradicionales del inodoro se llenan casi en su totalidad antes de cada descarga. Al colocar dentro una botella llena y cerrada en su interior, esta desplaza parte del volumen que normalmente estaría ocupado por agua.

De esta forma, el depósito necesita menos agua para llenarse. El resultado es el ahorro acumulado en cada descarga.

Cómo se usa el truco de la botella en la mochila del inodoro

La idea consiste en utilizar una botella de plástico llena de agua y bien cerrada y colocarla dentro del tanque, siempre procurando que no interfiera con el mecanismo interno.

La botella debe quedar ubicada de forma que no impida el funcionamiento de las piezas encargadas de llenar y vaciar el depósito.

Al ponerlo en práctica, es esencial entonces mantenerla a una distancia prudente de la válvula o cualquier otro artefacto del mecanismo interno.