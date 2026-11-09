El agua con jugo de limón puede ayudar a eliminar los olores del microondas.

Las salpicaduras de salsa, los derrames y los restos de comida forman parte de la suciedad que puede acumularse en el microondas. Mantener limpio su interior es una tarea de mantenimiento que también debe acompañar al tratamiento de los olores.

Para ayudar a eliminarlos, Maytag recomienda en su guía de cuidado un método con agua y jugo de limón. La preparación se calienta entre dos y cinco minutos, pero primero hay que retirar los residuos del aparato.

Qué limpiar antes de preparar el agua con limón

El fabricante indica que, antes de iniciar la limpieza, los controles deben estar apagados y el microondas debe estar frío. Para limpiar el interior recomienda agua, jabón suave y un paño o una esponja blanda.

Este primer paso permite retirar los restos de alimentos y los derrames. Después, según su guía general de limpieza, corresponde pasar un paño humedecido con agua para quitar los residuos de jabón.

Cómo preparar la mezcla y cuánto tiempo calentarla

La proporción indicada es de una taza de agua (250 mililitros) y una cucharada de jugo de limón. La mezcla debe colocarse en un recipiente apto para microondas y sin tapa.

Luego hay que introducirlo en el aparato y calentar durante dos a cinco minutos.

La preparación se calienta entre dos y cinco minutos, después de limpiar el interior. Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA.

Maytag también contempla utilizar una cucharada de vinagre en lugar del jugo de limón. Son dos alternativas para la preparación, se utiliza uno u otro, no ambos juntos.

Cómo terminar la limpieza y cuidar el plato giratorio

Una vez finalizado el calentamiento, la guía general indica dejar enfriar antes de retirar el recipiente y secar el interior con un paño de microfibra.

Si también se necesita lavar el plato giratorio, debe esperar a que este frío. Además, advierte que sumergirlo caliente en agua puede provocar su rotura por el cambio brusco de temperatura. Para lavarlo recomienda jabón suave, agua tibia y una esponja no abrasiva .

Para reducir futuras salpicaduras, Maytag aconseja utilizar una cubierta para alimentos diseñada para microondas. Esto ayuda a evitar que la comida alcance las paredes y facilita la limpieza posterior.