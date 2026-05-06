La atención en salud en Bogotá da un giro clave. Desde ahora, los ciudadanos cuentan con un nuevo canal exclusivo para gestionar urgencias médicas, una medida que busca responder a la alta demanda del sistema y mejorar la rapidez en la atención. Se trata de la línea 137, una estrategia que apunta a descongestionar hospitales y optimizar la forma en que se atienden los casos en la ciudad. Este nuevo servicio, liderado por la Secretaría Distrital de Salud, entra en funcionamiento en un momento en el que las quejas por demoras, saturación de urgencias y dificultades para acceder a citas médicas siguen en aumento. Con esta herramienta, la administración distrital busca que los pacientes reciban orientación inmediata antes de acudir a un centro asistencial. La línea 137 es un canal telefónico exclusivo para la atención de urgencias en salud en Bogotá. A diferencia de otros números, este servicio está enfocado únicamente en orientar a los ciudadanos frente a situaciones médicas que requieren atención prioritaria. Funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y está disponible para todos los habitantes de la ciudad. Su principal objetivo es brindar una primera evaluación del estado de salud del paciente sin necesidad de desplazarse inmediatamente a un hospital. El corazón de este sistema es el triage telefónico. Cuando una persona llama, es atendida por profesionales de la salud que realizan una evaluación similar a la que se hace en urgencias. Con base en esta clasificación, se determina la gravedad del caso y se define qué tipo de atención necesita el paciente. Esto permite tomar decisiones más acertadas y evitar la congestión innecesaria en clínicas y hospitales. Dependiendo de la evaluación, los usuarios pueden recibir diferentes tipos de atención, entre ellos: Este modelo amplía el acceso a servicios que antes eran más comunes en planes de medicina prepagada, pero que ahora estarán disponibles para toda la población. No. La línea 123 seguirá siendo el canal principal para emergencias críticas, como accidentes graves o situaciones que ponen en riesgo la vida de manera inmediata. Lo que hace la línea 137 es complementar este sistema, enfocándose exclusivamente en urgencias médicas. De esta manera, se busca reducir la carga de llamadas en el 123, muchas de las cuales no corresponden a emergencias vitales. La creación de este canal responde a un problema estructural: la saturación del sistema de salud y el uso inadecuado de los servicios de urgencias. Con esta estrategia, Bogotá busca: