Hervir cáscara de limón, canela y jengibre representa un método casero para perfumar el hogar de manera natural.

Hervir cáscara de limón, canela y jengibre representa un método casero para perfumar el hogar de manera natural. Este enfoque se basa en el uso de ingredientes comunes y evita la necesidad de aerosoles o fragancias artificiales.

Se emplea principalmente para mejorar el olor de la casa, especialmente en la cocina o en ambientes cerrados. Esto se debe a que el vapor libera aromas cítricos y especiados que generan una agradable sensación de frescura en el ambiente.

Hervir cáscara de limón, canela y gengibre: por qué lo recomiendan y para qué sirve

¿Qué beneficios aporta hervir cáscara de limón con canela y jengibre?

Asimismo, es una alternativa accesible y sustentable. Se aprovechan cáscaras que suelen desecharse y se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.

La combinación funciona por contraste aromático. El limón aporta un aroma fresco y limpio; la canela suma una nota cálida y especiada; y el jengibre agrega intensidad. Juntos generan un perfume equilibrado que resulta agradable para la mayoría de los hogares.

¿Para qué sirve y cómo utilizarlo para aromatizar el hogar?

Sirve para perfumar ambientes y contribuir a neutralizar olores persistentes, como frituras o humedad. El uso recomendado consiste en colocar en una olla:

3 a 4 tazas de agua

cáscara de 1 limón

1 rama de canela

3 o 4 rodajas de jengibre

Se debe hacer a fuego mínimo y no dejar sin supervisión.