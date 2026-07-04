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Para los entusiastas de aromatizar los ambientes, las opciones de productos disponibles son innumerables, dado que existe una alternativa diseñada para cada preferencia y entorno del hogar.
Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja o mandarina, se presentan como valiosas aliadas para llevar a cabo preparaciones caseras. Al combinarse con especias aromáticas como la canela, logran perfumar cualquier espacio sin necesidad de realizar gastos extra.
Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: qué se necesita
Para la preparación de esta mezcla, serán necesarios los siguientes componentes:
- 1 l de agua
- Cáscaras de naranja y mandarina (la cantidad variará según la intensidad del aroma que se desee)
- 2 ramas de canela
Cómo preparar la mezcla: paso a paso
- Colocar todos los ingredientes en una olla
- Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma alcance todo el hogar
- Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden verterse además unas gotitas de aceite esencial.
Usos alternativos de esta mezcla con mandarina, naranja y canela
La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática es una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.
Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.