Para los entusiastas de aromatizar los ambientes, las opciones de productos disponibles son innumerables, dado que existe una alternativa diseñada para cada preferencia y entorno del hogar.

Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja o mandarina, se presentan como valiosas aliadas para llevar a cabo preparaciones caseras. Al combinarse con especias aromáticas como la canela , logran perfumar cualquier espacio sin necesidad de realizar gastos extra.

Hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: qué se necesita

Para la preparación de esta mezcla, serán necesarios los siguientes componentes:

1 l de agua

Cáscaras de naranja y mandarina (la cantidad variará según la intensidad del aroma que se desee)

(la cantidad variará según la intensidad del aroma que se desee) 2 ramas de canela

La cáscara de naranja es un excelente aromatizante natural. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock New Africa

Cómo preparar la mezcla: paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma alcance todo el hogar Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden verterse además unas gotitas de aceite esencial.

Usos alternativos de esta mezcla con mandarina, naranja y canela

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática es una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.

Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.