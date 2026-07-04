Rociar vinagre en la lengua de suegra: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La Lengua de Suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar, pero en los últimos meses se popularizó un truco casero que consiste en rociar sus hojas con vinagre de alcohol o vinagre blanco.

Quienes lo recomiendan aseguran que puede ayudar a combatir algunos problemas superficiales y mantener la planta en mejores condiciones. No obstante, especialistas advierten que este método se debe aplicar con precaución.

La Lengua de Suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Para qué sirve rociar vinagre en la lengua de suegra?

El vinagre de alcohol no funciona como un fertilizante, pero si como un remedio casero para tratar determinados problemas de la planta:

Intentar controlar hongos o afecciones superficiales en las hojas

Ayudar a mantener lejos a determinadas plagas

Limpiar el follaje y eliminar suciedad acumulada

Modificar levemente la acidez del entorno de la planta en situaciones puntuales

¿Cómo rociar vinagre en la lengua de suegra correctamente?

El vinagre debe aplicarse siempre diluido en agua. Una de las proporciones más recomendadas es mezclar una parte de vinagre por diez partes de agua y pulverizar una fina capa sobre las hojas con un rociador limpio.

También se aconseja probar primero la mezcla en una sola hoja y esperar entre 24 y 48 horas para comprobar que no aparezcan manchas ni daños. Esta aplicación debe ser ocasionalmente y se tiene que evitar que la mezcla llegue al sustrato o a las raíces.

Detalles a tener en cuenta cuando se rocíe vinagre en la lengua de suegra

El principal riesgo del vinagre es su acidez, por lo que si se aplica de forma inadecuada podrá destruir tejidos vegetales y generar daños irrevertibles.

Entre las consecuencias más comunes: