Arqueólogos descubren un tesoro romano de hace 1.800 años con más de 40.000 monedas enterradas

Lo que comenzó como una excavación preventiva por la ampliación de una vivienda terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de los últimos años en Francia.

Un equipo del Instituto Nacional Frances de Investigaciones Arqueológicas Preventivas (INRAP) descubrió tres vasijas de cerámica que contenían alrededor de 40.000 monedas romanas enterradas hace unos 1.800 años en la localidad de Senon.

Los especialistas encontraron tres recipientes repletos de monedas del Imperio romano Chat Gpt

¿Cómo encontraron el tesoro romano de más de 40.000 monedas?

El descubrimiento se produjo en Senon, una pequeña localidad del departamento de Mosa, la región Francesa de Lorena. Se estaba llevando a cabo una excavación preventiva para la ampliación de una vivienda.

Los trabajos estaban dirigidos por el INRAP y abarcaron una superficie de unos 1.500 metros cuadrados y permitieron documentar la evolución del asentamiento desde el periodo galo hasta mediados del siglo IV d.C.

A medida que avanzaban las excavaciones, los arqueólogos encontraron antiguas canteras de piedra caliza, calles pavimentadas, hornos, patios, muros y viviendas de piedra equipadas con sotanos e incluso sistemas de calefacción por hipocausto, lo que sugiere que la zona había sido habitada por una comunidad relativamente acomodada, integrada posiblemente por comerciantes y artesanos.

Mientras llevaban a cabo el trabajo, encontraron una antigua zona residencial en la que se localizaron tres grandes vasijas de cerámica enterradas. Dos estaban llenas de monedas y la tercera solo tenía tres.

Según estiman desde INRAP, la primera tenía entre 23.000 y 24.000 monedas y las segunda entre 18.000 y 19.000, por lo que se calculan aproximadamente más de 40.000 monedas romanas en total.

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Aunque el volumen de monedas sorprendió, los investigadores sostienen que las vasijas funcionaban como una especie de caja fuerte o banco doméstico. De acuerdo con el INRAP, los recipientes estaban enterrados a poca profundidad, lo que permitiría a sus dueños originales agregar o retirar monedas con facilidad.

Según los especialistas, fueron enterradas aproximadamente entre los años 280 y 310 d.C. Muchas de las monedas tienen los retratos de:

Victorino

Tétrico I

Tétrico II

Los tres gobernantes del Imperio Galo, un estado que se separó de forma temporal del poder central de roma entre los años 260 y 274 d.C.

¿Qué más reveló el descubrimiento de este tesoro romano de hace 1.800 años?

El mayor misterio es quién juntó semejante cantidad de fortuna para abandonarlo y no volver por él. Entre las hipótesis, la que mayor fuerza cobra es la de que se trataba de alguien que administraba las finanzas.

Las excavaciones también revelaron que el asentamiento sufrió un gran incendio a comienzos del siglo IV, tras el cual fue reconstruido reutilizando parte de las estructuras existentes. Décadas más tarde, un segundo incendio provocó el abandono definitivo del lugar hacia mediados de ese siglo. Desde entonces, las vasijas quedaron sepultadas bajo los escombros hasta ser descubiertas casi dos milenios después.

Como establece la legislación francesa, el conjunto pasó a ser propiedad del Estado para su limpieza, conservación y estudio, mientras que el yacimiento fue escaneado en tres dimensiones antes de devolver el terreno a su propietario.