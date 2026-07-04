Sacar el brazo y la mano izquierda de un automóvil en movimiento: qué significa y para qué se usa

La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico establece una serie de normas destinadas a garantizar una circulación más segura en las vías públicas, entre ellas se encuentran las señales para maniobras como girar, cambiar de carril, detenerse o reducir la velocidad.

Estas disposiciones forman parte del Código de Tránsito de Puerto Rico y son de cumplimiento obligatorio para todos los conductores que circulan por las carreteras de la isla.

Los coches que no podrán circular martes, 30 de junio de 2026.

¿Qué establece la ley sobre las señales para girar o cambiar de dirección?

La normativa autoriza el uso de señales realizadas con el brazo y la mano izquierda cuando el vehículo no dispone de luces direccionales o estas no funcionan correctamente.

Las principales son:

Giro a la izquierda: extender el brazo izquierdo horizontalmente hacia afuera del vehículo.

Giro a la derecha: extender el brazo izquierdo con el antebrazo hacia arriba, formando aproximadamente un ángulo recto.

Detención o reducción de la velocidad: extender el brazo izquierdo con el antebrazo apuntando hacia abajo.

Estas señales deben realizarse de forma clara para que puedan ser vistas e interpretadas por los demás usuarios de la vía.

¿Por qué son importantes las señales manuales?

El propósito de estas señales es advertir con anticipación las maniobras que realizará un vehículo, contribuyendo a una circulación más segura y ordenada.

Aunque hoy son menos frecuentes debido al uso generalizado de las luces direccionales, la legislación puertorriqueña las mantiene como una alternativa válida para comunicar movimientos cuando el sistema de señalización del vehículo no puede utilizarse.